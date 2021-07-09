《正常發揮》

台灣5月中旬爆發本土疫情，有些人矛頭指向中央放寬機師「3+11」的隔離政策。中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎接受政論節目訪問時表示，專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議；指揮中心指揮官、衛福部長陳時中則回應，放寬「3+11」中間是有經過檢核，他負最後的責任。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中他們若打迷糊仗，監察委員就不容易找到真相。

針對3+11的調查，郭正亮7日在中天政論節目《正常發揮》中表示，陳時中當然可以說他忘記了，坦白講他煩的事情也蠻多的。他一定會這樣解釋，說他要忙的事太多了，所以就忘了，反正也找不到證據。

郭正亮接著表示，李秉穎的說法，會造成一個問題，如果大家都說對會議記錄不太清楚，大家都打迷糊仗，監察委員到最後報告也寫不出來。如果監察委員約談的過程，大家也都說記不太清楚，真相還真的不容易找到。結果，李秉穎講得這麼清楚，會讓人拿李秉穎的話，來要求陳時中解釋。

郭正亮認為，陳時中即使不當部長，也不會輪到他被懲處，最主要的是，他是要撇清責任，所以說專家會議沒有參加。因為如果有參加，監院的報告一定會說明，3+11跟後來疫情的爆發有沒有因果關係。

而李秉穎講得這麼清楚，郭正亮指出，當一個人把話講得那麼清楚，就會造成其他人的困擾。如果他有參加會議，可是卻都不記得了，到時監察委員提出來的懲處名單，會不會列出一大串？