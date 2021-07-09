根據路透8日報導，美國拜登政府最快會在9日將14個中國企業和實體列入商務部的貿易黑名單，因為這些公司涉嫌在新疆侵犯人權和進行高科技監控。在北京，外交部稱，中方將採取一切必要措施，維護企業合法權益。

路透引述消息來源，稱美國商務部計劃將14間被指在新疆強迫勞動、侵犯人權的中企列入出口管制實體清單，但目前不知名單上有哪些企業。據報還有其他國家的公司也會被列入黑名單。此舉顯示，拜登政府打算就新疆人權惡化問題向中國施壓。

美國上月底才將新疆生產建設兵團等5間中企列入貿易黑名單，指他們涉及新疆強迫勞動。美國企業日後若要向這些被列入黑名單的企業出售產品或服務，得先申請許可。

在北京，中國外交部發言人汪文斌回應，美方所謂的「實體清單」實質上是藉人權作幌子，用來打壓中國特定企業和產業的工具，同時是美方禍亂新疆、以疆治華的手段。中方對此堅決反對，並將採取一切必要措施維護中國企業的合法權益，挫敗美方干涉中國內政的企圖。

此外，配合拜登政府對中國企業相關禁令，美國股市2大指數－標普道瓊指數和富時羅素，6日決定剔除更多中國企業。根據路透報導，標普道瓊指數將於8月2日剔除25家中國公司，而富時羅素將於7月28日再剔除20家。

將被剔除的中企包括航天彩虹無人機、航天晨光、中航重機、中國船舶重工等多家中國航天和船舶工業企業。

北京稱這是美國的損失，不會妨礙國際投資者投資這些企業。

汪文斌說：「中方堅決反對美國將經貿問題政治化，濫用國家力量，泛化國家安全概念，無端打壓中國企業。美方的有關行徑，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭等通行國際經貿規則，違背時代發展潮流，會損及各國投資者利益，也會損害美國利益和自身的形象。有關指數剔除優質的中國企業，只會降低這些指數的權威性和代表性，這是他們自己的損失。」