中國人民銀行（央行）今宣布，決定7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。釋放長期資金約1兆元人民幣（下同）。這次全面降準超出市場預期，分析認為，這顯示當局降低融資成本，支持實體經濟的決心。在經濟增速放緩壓力下，貨幣政策「鬆緊搭配、張弛有度」增強精準滴灌。

這也是去年1月以來，人行再次宣布全面降準。消息公布後，人民幣兌美元匯率曾短線走低。東方匯理亞洲研究主管Dariusz Kowalczyk表示，此次降準比預想更快，反映政策制定者改善流動性和刺激信貸的願望；下半年或有更多寬鬆政策。

至於為何本次是全面降準，光大證券固收研究團隊稱，小型銀行準備金率顯著低過大型和中型銀行，若再針對小型銀行定向降準，將拉大差距；而前兩檔銀行MLF存量更大，並更易受到稅期影響，全面降準有利滿足金融機構的流動性需求。

工銀國際首席經濟學家程實指出，這次降準顯示出中國貨幣政策「以我為主、穩字當頭」的政策基調，和「鬆緊搭配、張弛有度」的新特徵。他稱，下半年中國經濟面臨「一上一下」的壓力，即經濟增長速度向下、通膨影響向上，貨幣政策「鬆緊搭配」針對性應對，確保金融機構對實體經濟輸血不斷，增強精準滴灌。而貨幣政策適時調整，有助中國經濟在內外部壓力下，在穩增長、控通膨、防風險和促改革謀求平衡。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，6月社會融資增速11％和上個月持平，就是邊際上沒有繼續的緊縮；但M1增速下滑，說明經濟不太好，微觀在變冷，經濟動能不太夠。此次降準也是預調，如果能穩住經濟，後續政策還是穩健基調，若有需要再加碼。