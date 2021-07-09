白宮官員表示，美國今天將運送150萬劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗至尼泊爾以及50萬劑莫德納（Moderna）疫苗至不丹。

美國拜登政府憂心先進國家與開發中國家的疫苗接種率差距懸殊，承諾對國際間分享第一批8000萬劑美國製2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，尼泊爾與不丹名列其中。

拜登政府上週宣布，計畫配送100萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司共同研發的疫苗給馬來西亞，並馳援印尼400萬劑莫德納疫苗。

美國為強化地緣政治影響力，和中國展開所謂「疫苗外交」競賽，但美國堅稱分配疫苗不是為了博取他國好感或優惠，而是為了挽救生命，結束這場疫情浩劫。

美國並已宣布，計畫提供疫苗給其他亞洲國家，包括菲律賓、越南、印尼、泰國、寮國、巴布亞紐幾內亞以及柬埔寨。

除了首批分配的8000萬劑疫苗，美國也宣布將採購5億劑輝瑞疫苗，分配給非洲聯盟以及92個低所得與中低所得國家。