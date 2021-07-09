台英攜手減碳合作。經濟部能源局與英國在台辦事處線上舉辦「第3屆台英能源對話會議」，會中達成兩大共識，一是英方與我進行「2050年減碳路徑合作」，分享浮動風機、碳捕捉技術。二是願提供離岸風電港口、基建等經驗，提供我產業參考。

會場上，台英兩大智庫，工研院與它們的ORE Catapult也簽署「離岸風電產業與技術合作及資訊交流合作備忘錄（MOU）」，之後會就離岸風電運維、風機建置的知識與大數據，進行共同合作分析。

台英兩邊已有14年沒停止的圓桌論壇，作為公私部門交流場域，而官方的對談就是剛辦第三年的台英能源對話會議。這次對話由我經濟部能源局長游振偉與英國商業、能源及產業策略部外交處長Julie Scott共同主持，經濟部工業局、國貿局、環保署，與英國的國際貿易部、創新局、英國在台辦事處相關單位參與。

對話鎖定「減碳政策」及「離岸風電推動政策」兩大主題，決議共同進行「台英能源減碳路徑合作」與今年底辦理能源新技術工作坊。

能源局組長陳崇憲指出，兩邊願進行「2050年減碳路徑合作」，英國表示，未來會就浮動風機、碳捕捉、氫能等減碳新技術與我進行交流。其次，英國是最大離岸風電國，它們有豐富的港口、基礎建設經驗，也願意提供給我們產業參考。

英國在台辦事處副代表畢騰安表示，已有30家英國企業在台灣設立營運辦公室，這次工研院與ORE Catapult簽署合作備忘錄，可看出雙方皆有強烈意願在未來幾個月透過進一步合作，強化在台離岸風電產業發展。

參加會議的台灣綜合研究院所長侯仁義說，自總統蔡英文宣示台灣將規劃2050淨零轉型，我國已開始評估規劃2050淨零轉型可行路徑。其中能源部門的減碳將會是首要重點，做法是再生能源設置、積極發展碳排放的捕獲、再利用及封存(CCUS)等技術。英國經濟學家Aaron Tam指出，台英可望在離岸風電、碳捕獲與封存、低碳製造及永續生質能等領域進行合作。