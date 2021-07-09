時下不少年輕男女，總喜歡在網路交友軟體認識異姓朋友，卻可能遇到熟悉的朋友或親人。就有一名男網友在交友軟體上遇到一名嫩妹，雙方剛開始相談甚歡，沒想到愈到後來覺得2人有許多相似處，感覺對方好像「一個人」，當2人同時說出姓名時，真相讓他們瞬間崩潰。

原PO把他與嫩妹的對話截圖PO到臉書社團「爆廢公社」分享，原本他與女方聊得很熱絡，隨後互相關心對方近況。該名嫩妹：「自己在讀專科五年級，目前正在實習，住在公司提供的宿舍」。男網友聽後馬上回應：「我妹好像也專五了，也在進行與妝髮相關的實習」。女方聽完大喊：「我也是欸」。

男網友在交友軟體結識的嫩妹竟然是親妹妹。（圖／翻攝自爆料公社）

由於2人有諸多相似處，原PO就半信半疑地問：「妳該不會是我妹吧？」女方一度笑說：「不可能啦！」，後來接著說自己有個哥哥在台中讀大學四年級，此時原PO更加深信女方可能是「那個人」，何況2人都是宜蘭人。

2人為了確認對方的身份，於是約好3秒後一起打出姓名，結果2人都打出「潘XX」，果然是「兄妹」，瞬間崩潰超尷尬。

網友看到貼文都笑翻，紛紛留言：「換成是我，以後不知道怎麼面對妹妹了」、「心靈亂倫」、「有史以來兄妹聊最多話的一次」、「還好沒聊歪」、「世界那麼大，怎麼那麼剛好，這被雷劈到還有中樂透的比例一樣」。