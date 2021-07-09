針對防疫三級警戒微解封造成亂象，國民黨主席江啟臣表示，中央政府不清不楚的解封指引，讓業者無所適從、地方政府有責無權，民進黨與其設局要地方政府扛責任，不如採購足夠國際認證疫苗，達到群體免疫的真解封。

江啟臣說，5月指揮中心指揮官陳時中霸氣要求「全國標準一致、說法一致、腳步一致」，5月14日新北市要求熱區普篩，遭指揮中心嗆聲沒意義，5月24金門縣要設快篩站也被「立刻拆除」，6月19日台中市開放鄰長打疫苗遭連夜發文「不准打」。

江啟臣批評，地方政府認真防疫，規劃對疫情有幫助的政策，指揮中心能卡就卡，能擋就擋；現在指揮中心指揮官陳時中一個轉身推三級微解封，就要地方政府對開放觀光、餐廳內用，自訂規範，中央職權前後矛盾，毫無章法，要扛責就甩鍋。

江啟臣指出，中央政府不清不楚的解封指引，讓業者無所適從，讓地方政府有責無權，所謂的微解封，其實就是中央政府不敢扛責、給不出疫苗的偽解封，缺乏疫苗的偽解封。

江啟臣說，民進黨與其花時間設局地方政府扛責任，不如多用點心儘速採購、加購足夠的國際認證疫苗，確保我國疫苗供應穩定，讓人民不用擔心疫苗在哪。