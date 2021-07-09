武裝組織塔利班（Taliban）在美軍撤離阿富汗的同時大舉攻城掠地，今天宣稱已經掌控多達85%領土，包含與伊朗接壤的重要邊境口岸。
美國總統拜登今天發表講話，強力捍衛撤軍阿富汗的決定，僅數小時之後，塔利班宣稱它的戰士已經奪下邊境城鎮伊斯蘭卡拉（Islam Qala）。阿富汗與伊朗交界的邊境，一路延伸至與中國接壤的地區均被塔利班佔領。
伊斯蘭卡拉口岸是阿富汗接壤伊朗的最大貿易關口之一，每個月替政府創造約2000萬美元（約新台幣5.6億元）收益。
英國廣播公司（BBC）報導，從影像畫面可看到，塔利班武裝分子把邊境海關辦公室屋頂的阿富汗國旗降下。
塔利班代表團幹部在莫斯科表示，阿富汗的398個縣當中，塔利班已經掌控約250個。這番說詞無法獨立驗證，且遭阿富汗政府駁斥。
此外，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）告訴法新社，塔利班已經「完全掌控」伊斯蘭卡拉口岸。喀布爾的阿富汗官員則聲稱，政府軍正展開反攻。
內政部發言人阿瑞安（Tareq Arian）告訴法新社：「阿富汗對那個區域出動所有軍力，包括邊境單位，試圖奪回掌控權。」
美軍駐紮阿富汗近20年後宣布撤軍，拜登稍早表示，美軍將在8月31日結束阿富汗任務，並稱當初目標「已經達成」。但他也坦承，阿富汗當局「恐怕非常不可能」完全掌控阿富汗。
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