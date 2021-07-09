台北市26歲簡姓女子8日南下高雄和宋姓男網友約炮、施用毒品，沒想到毒咖啡包喝太多猝死。檢警9日下午相驗遺體並進行PCR採檢，結果呈現陰性。高雄地檢署訊後分別將宋男及在場友人錢姓男子分別以10萬、5萬元交保候傳，簡女確切死因仍待下週一解剖認定。

警方調查，家住台北的簡姓女子，從事餐廳服務業，因疫情關係，餐廳歇業後，賦閒在家，沉迷網路遊戲，1周前，簡女和32歲宋姓男網友透過網路遊戲認識，雙方因有共同興趣聊得來，於是相約碰面，簡女8日從台北南下高雄宋男三民區租屋處碰面，未料當晚卻傳出猝死意外。

警方獲報趕赴現場，發現簡女已全身冰冷死亡，屋內有8包空咖啡包及毒品殘渣，將在現場的宋男和29歲的錢姓男子一併帶回調查；經警方漏夜偵訊，發現宋男和錢男曾在1個月前買了50包毒咖啡包，直到簡女到高雄後，毒咖啡包剩下8包。

當天宋男找來錢男前來租屋處後，和簡女一口氣喝下6包毒咖啡包後，2人在房內作愛，因簡女剛好生理期來，宋男短暫做愛後即停止，讓簡女繼續在房內睡覺，在客廳的錢男則將另外2包毒咖啡包飲盡；當晚9時30分，宋男想叫醒簡女一起吃飯，但簡女沒反應，翻動簡女身軀，才驚覺她已氣絕身亡。

檢警下午進行簡女遺體相驗，簡女父親和2名兄長聞噩耗，漏夜從台北趕到高雄處理後事，媒體趨前詢問時，身為單親父親的簡父因痛失愛女，過於悲痛不發一語，法醫先採集死者檢體送化驗，以確定死者身體是否有毒物反應，將擇期解剖，以查明死因。

由於簡女來自台北市，加上突然猝死，檢警為求慎重，對死者遺體進行PCR採檢，所幸化驗結果呈現陰性，已排除染疫死亡的可能性；全案偵訊後依過失致死罪、違反毒品危害防制條例罪嫌將宋、錢2嫌送辦。

晚間檢方諭令錢男5萬元交保並限制住居，稍晚宋男結束訊問，檢方確認簡女與宋男雙方約好發生性關係及施用毒品，認定宋男違法毒品危害防制條例、藥事法，諭令10萬元交保。至於簡女確切死因、死前到底有無和宋男發生關係，得待下週一法醫解剖後才能確定。

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