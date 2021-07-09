早先傳出美國預計於當地時間9日將多家中企新增入貿易黑名單中，美國商務部公布的一份通知顯示傳聞屬實，美國將34家實體列入經濟黑名單，其中包括14家來自中國的實體。

路透稍早引述2名消息人士透露，拜登政府最快將在9日將10多家中國公司列入其經濟黑名單，並指控相關企業在新疆侵犯人權，且進行高科技監控。

這些中國企業包括成都西物信安智能、新疆聯海創智、新疆熙菱信息以及深圳華安泰等。美國商務部指出，其餘列入經濟黑名單的實體，部份來自俄羅斯及伊朗，另有5家實體是直接支援中國的軍事現代化計劃，當中與雷射和戰鬥管理系統相關。

中國外交部發言人汪文斌9日對傳聞回應表示，美國所謂的「實體清單」，實質上是打著人權幌子，以打壓中國特定企業和產業的工具，成為美方禍亂新疆、以疆制華的手段，中國對此堅決反對。此外，中國將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖。