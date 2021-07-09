儘管東元公司派多方阻撓，菱光科技（9）日仍按照既定時程表召開，改選董事大業也順利完成，菱光董事長黃育仁以東友科技法人代表的名義，最高票當選董事，並連莊董事長寶座，黃育仁也在被推舉為董事長時，宣誓將繼續帶領新的董事團隊，全力以赴，為公司開創新局。

菱光科技9日召開股東會，全面改選董事，四席董事及三席獨董全出出列，其中黃育仁以東友科技法人代表的身份拿下一席董事，另三席董事分別為東友科技法人代表楊其昶、光菱電子法人代表王恩國、光菱電子法人代表顧慕堯，三席獨立董事分別為王修銘、蕭恩信、黃詩瑩。

為加速改革，菱光股東會也全數通過三項臨時動議，包括追認委任元大證券代為徵求東元電機股東會委託書，同時授權董事長將菱光持有的東元股權及徵求所得之股權，用以支持菱光提名之7名東元公司董事（獨立董事）候選人中能協助東元公司進行營運改善者。

同時菱光也在會中通過將建請金管會、證期局立即停止鈺叡公司公開收購菱光科技股權事且，並提請公平會立即禁止鈺叡公司申報結合之行為。