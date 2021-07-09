國內新冠疫情持續延燒，染疫身亡和接種疫苗猝死人數不斷攀升，蔡政府官員防疫期間言行舉止表現，人民也都看在眼裡。近日有Dcard網友整理出民進黨政府，今年過年後，相關防疫官員、專家和綠營縣市首長的相關發言「金句」，不料，整理該篇貼文的網友帳號，竟遭Dcard站方無預警刪文，連帳號都被停權，此事也在PTT論壇引起熱議。
網友kazafso於9日在批踢踢八卦版PO文表示，許多大學生在使用的Dcard，有警專生網友整理出民進黨官員和縣市長的發言「金句」，從今年2月26日，一路整理到7月6日，時間橫跨近半年。但近日卻遭站方無預警刪文，原PO指出，「事前沒收到任何通知說要查帳，昨天下午5點帳號突然登不進去，今天早上文章跟留言就被檢舉刪掉了」。而另一篇針對台北市長柯文哲的攻擊貼文，卻沒被下架。
PTT網友則指出，「作者也只是用編年史的方式做民進黨爭議的整理，這樣就被停帳號，言論自由呢？」。其他PTT網友則表示，「幫高調」、「整理得不錯」、「監督政府不是合情合理的事嗎？政府拿錢養網軍才是可悲吧？」。
值得注意的是，Dcard共同創辦人簡勤佑7月7日才在臉書分享該篇貼文，但貼文仍遭無預警下架。
文章來源：PTT八卦版
文章來源：Dcard備份文章
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