全球有3億多人練習太極拳，每年到少林寺學拳術的近13萬人次。河南省多部門聯合出台規劃，提升少林、太極等武術在「出海」過程中的實力。河南省體育局相關負責人介紹，未來5年，在引導少林、太極「走出去」同時，首先要從服飾、武術器具、專業術語、對外翻譯等方面進行標準化統一；其次，以太極拳為例，要融合各家之長，創建一套在國內外都認可的一套標準拳法，便於國際推廣。

河南省體育局負責人接受中新社採訪時直言，隨着海外武館漸多、「出海」武術企業漸增，中國武術在海外發展遇到了瓶頸期，遇到了「天花板」。

河南體育局、河南省委外辦、河南省發改委等十三個廳局委日前聯合出台《河南省武術產業發展規劃》，提及依託武術協會和海外武館，建設中國功夫海外推廣中心，打好「功夫」牌，提升武術國際影響力；同時支持武術文化對外傳播研究。

目前，少林海外文化中心已拓展至全球40多個國家和城市，有近兩百家，主要從事少林功夫研修、少林文化交流、中文教學、中國傳統文化傳播等工作。少林寺官網負責人鄒相介紹，少林寺為了統一標準化，特設立九段九品的少林功夫段品制，建立規範的少林功夫學練體系和技術等級評價標準，來加強對少林功夫的國際傳播。