第21屆台電「瓩設計獎 kW Design Award」競賽，以「再生能源」及「環境永續」為競賽主題，今年吸引近3500件作品參賽，創下歷年最高紀錄。最後有近40位設計新秀的作品脫穎而出，其中地表最常見風景「人孔蓋」造型充電盤，及退役礙子結合台電電桿牌的風鈴，實用吸睛更串起與生活的連結，入列創意品設計獎項肯定。

目前得獎作品已公開於活動官網，台電歡迎有興趣者上網欣賞，實體部分自7月1日起至7月底止，於台北車站一樓西側迴廊展出。

台電全國校園電力宣導及競賽活動已進入第21年，目的是藉此增進大專院校及高中職學生對於電力的認識。

此次競賽共吸引3477件優秀作品參賽，台電也邀請42位學界及業界專家，包含曾擔任亞太影展及台灣燈會策展人的張漢寧、為總統府建築百年設計Logo的馮宇，以及曾獲坎城國際廣告創意節銅獅獎殊榮的李實衍等人組成評審團遴選，最終共有38件作品脫穎而出，共頒發69.5萬元獎金。

台電指出，本屆競賽主題以「再生能源」及「環境永續」為主題，鼓勵參賽者融合電力議題與美學，發揮創意想像力。也開放「社會組」組別，同時在「平面海報設計」、「創意短片」外，增設「創意品設計」類。

參賽作品中，中國科技大學的姜禮岳因為居住在桃園，常常看到沿海地區有許多風機，因此從風力發電發想，藉由風機將自然的風轉換成為電力，再轉變成為電風扇製造出來的風，以極簡風格串聯風的一系列旅程，拿下平面海報設計類學生組首獎。

創意短片類學生組，由台中市青年高中的「如果沒有你」隊伍奪冠。他們以一鏡到底的拍攝手法，呈現太陽光電、水力等再生能源為台灣貢獻的電力，獲得評審團肯定。

今年首次增設的「創意品設計」類別，吸引了近400件作品角逐。拿下第一名的「台灣充電第一平台-台電盤」出自於劉宸光之手，他表示，台電人孔蓋意象深植人心，連結無線充電的科技趨勢，來象徵台電作為電能提供者的意涵。

台電說明，自2018年首度發表「瓩設計獎kW Design Award」後，逐步轉型走向品牌經營，成為國內唯一以電力為主題的設計獎。