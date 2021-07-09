對於民眾日前搶打疫苗殘劑，民進黨主席蔡英文特助洪耀南在私人臉書說，可以把「殘劑」改稱「詠春疫苗」，即台語「用剩」的意思，引發在野黨痛批。洪耀南稍早在臉書表示，台灣每一劑的疫苗都得之不易，這或許不是養尊處優的國民黨人所能理解。

為讓新冠疫苗施打更有效率，各縣市開放疫苗殘劑提供預約，日前民進黨主席蔡英文特助洪耀南在私人臉書說，可以把「殘劑」改稱「詠春疫苗」，即台語「用剩」的意思，引發在野黨痛批。

洪耀南稍早在臉書回應，台灣每一劑的疫苗都得之不易，大家都要深深感謝。洪耀南指出，台灣目前的處境，每一劑的疫苗都得之不易，尤其對醫護人員一點一滴都不浪費的精神，都要深深感謝；抱持感恩更要珍惜使用，這或許不是養尊處優的國民黨人所能理解。

洪耀南強調，自己是心裡是替鄉親不捨，如果這裡（花蓮）也跟新竹、高雄等縣市一樣，有好的注射安排，就不會讓大家這麼踉蹌了。文末洪耀南也標記上「防疫不缺口水」。

對此，PTT網友批評，「DPP出的包，你黨員有臉酸？」「現在養尊處優的是DPP」、「又出來敗票？」、「到底誰在執政？」、「這咖還是閉嘴好了，只會提油救火！」