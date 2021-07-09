香港《南華早報》9日報導，阿富汗民兵組織「塔里班」發言人沙欣受訪時表示，塔里班將中國視為阿富汗的朋友，歡迎中國投資阿富汗的重建。據報導，他還承諾保證中國投資者和工人的安全。

據報導，沙欣7日說，中國是阿富汗最主要的投資者，在美軍離開阿富汗之後，塔里班有必要尋求與中國就投資問題進行談判。「我們去過中國很多次，我們與他們有著良好的關係，中國是一個友好的國家，我們歡迎他們參與到阿富汗的重建與發展中來。」他還提到，塔里班已經作出承諾，不會允許任何人和任何力量從阿富汗的土地上攻擊中國等國家。

此外，沙欣還稱塔里班當前控制阿富汗大部分領土，如果中國投資者和工人將來返回阿富汗，塔里班會保護他們的安全。

美國總統拜登8日宣布，美軍要在8月31日前完成撤離阿富汗。中國外交部發言人汪文斌於當地時間7月8日表示，美國雖已基本完成從阿富汗撤軍，但其助阿富汗維穩防亂、和平重建的責任仍在。作為阿富汗問題的始作俑者，美國應當以負責任方式確保阿富汗局勢平穩過渡，不能甩鍋卸責，一走了之，要力避因撤生亂、因撤生戰。中國始終認為，政治談判是解決阿富汗問題的唯一途徑。我們呼籲阿和談各方以國家和人民利益為重，保持阿人內部談判勢頭，盡快明確實現和解的路線圖和時間表，推動阿富汗塔里班以溫和方式回歸政治主流，共同打造廣泛包容的未來政治架構，為阿實現持久和平奠定基礎。

汪文斌表示，中方願繼續同地區國家和國際社會一道，為推動阿人內部談判與阿和平重建做出積極努力。