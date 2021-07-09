最新公布的上周初領失業金人數略遜於市場預期，續領失業金人數持續下降，然而，Delta病毒全球肆虐，甚至導致東京奧運將在整個緊急事態宣言下度過，南韓、泰國以及越南的新增確診數也創下近期新高，甚至採取封鎖措施，導致美股、亞股大跌，但隨著投資消化幾日恐慌情緒，盤前道瓊期指上漲250點。美股周五開盤上漲35.58點、以34457.51點開出，隨後擴大至400點，大陸叫車平台滴滴出行大漲超過4%。

截至台灣時間9日晚間10點30分，道瓊工業平均指數上漲388.22點或1.13%、暫報34810.15點；標普500指數上漲34.52點或0.80%、暫報4355.34點；那斯達克指數上漲45.24點或0.31%、暫報14605.02點；費城半導體指數上漲22.55點或0.70%、暫報3245.36點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌0.52%、暫報649.40美元。台積電ADR股價上漲1.18美元或1.00%、暫報119.05美元；聯電ADR股價上漲0.16%、暫報9.34美元。

10年期美債殖利率回升至1.34％，緩解了經濟增速放緩疑慮。前幾個交易日美債殖利率迅速下降，甚至在8日跌破1.3%門檻、來到1.25%，讓投資人對經濟復甦感到困惑。

美國總統拜登在早些時間透露將簽署行政命令，採取新一輪反壟斷行動，包括 72 項行動和建議，涉及10幾個聯邦機構，導致科技股早盤表現疲弱。白宮首席經濟顧問Brian Deese指出，科技巨頭的行動扼殺許多創新公司，這導致資本市場創新能力大幅下降。不過，就在近期，美國法院駁回FCC對臉書的反壟斷控訴，這些科技巨頭也透過合法管道與遊說，說明他們在市場上也是透過本身努力與創新，才能成為今日的大型科技公司。

至於前幾日遭到北京當局大力打擊的大陸互聯網巨頭，包括滴滴出行等在美掛牌陸企，由於港股9日早盤重挫後，北水進場大掃購，激勵陸企信心反彈，滴滴出行早盤上漲4.55%、暫報11.72美元，阿里巴巴ADS股價上漲1.35%、暫報202.55美元、重新站回2字頭；美團、百度、騰訊等在美上市交易的陸企股價也全面反彈。