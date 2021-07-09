堤真一演技大爆發，讓觀眾差點患上PTSD。（可樂電影提供）

由日本鬼才導演SABU再度突破自我風格打造奇幻青春神作《破碎的瞬間》，改編自竹宮悠由子的同名小說，找來中川大志、石井杏奈、堤真一等人氣演員，完成這部峰迴路轉，充滿感官娛樂，卻又具備強大藝術感染力的作品。融合校園霸凌、青春純愛、超級英雄、奇幻懸疑等多種類型，前所未見。在日本上映後好口碑延燒至今，也在台灣金馬奇幻影展首映後，受到金馬影展執行長聞天祥極力推崇年度必看力作，備受多方影迷肯定。

《馬拉松武士》中川大志攜手《異變者》石井杏奈詮釋校園殘酷的霸凌事件，2人繼2016年《四月是你的謊言》後二度默契合演，更是找來《鎌倉物語》堤真一擔當片中極具份量之一角，SABU興奮讚道：「非常開心堤真一能夠接演此角，可以說是他『創造了這個角色』，他的演出也讓人徹底感到害怕又憐憫。」而堤真一在片中讓人不寒而慄的演技受到許多熱烈的迴響，甚至有影迷擔心「看完片怕因此而患上PTSD（壓力創傷症候群）」。不僅演員的表現精彩，意想不到的劇情以及神反轉結局也讓許多人印象深刻。BL男神町田啟太也特別分享看完後「全身一股沸騰」，也相當心碎。

早在日本上映前迎來多位著名導演極力推崇，《情書》岩井俊二表示「本片宛如光一般的存在」；坎城評審團大獎得主河賴直美：「想成為英雄的你，一定要來看這部片」；另外一向以暴力美學為風格特色的白石和彌也因這部作品體驗到前所未有的震撼，在看這部片的同時真切感受到「血腥味不斷地在嘴中蔓延開來」，甚至真摯地吐露心聲：「這部電影所帶來的痛苦與重量，彷彿可以壓碎我的胸口！也讓我相當羨慕中川大志與石井杏奈2位厲害的演員可以參與如此傑出的作品。SABU導演這部全心投入的新作，我一定會看非常多遍。」而同樣感到心碎的還有演而優則導的型男導演齋藤工：「我完全投入到電影的劇情當中，看完電影再想起這部片的片名時，我的心彷彿都碎了。」

SABU導演對自己的作品也是相當有自信，認為《破碎的瞬間》會是一部「長存在你記憶裡」的電影之外，也在訪談中曾坦白一開始看到小說的封面插畫其實非常抗拒拍攝，似乎覺得題材不適合自己，但閱讀完後覺得這是一部「如電影般的小說」，能夠在腦中浮現許多畫面，立即提筆開始撰寫劇本。而拍攝過程中遇到最大的困難則是電影中的UFO該如何呈現？正苦惱的導演某次意外看到凹凸不平又黑的發亮的燒焦鍋底，直覺就是UFO應有的樣貌，馬上要求CG特效人員以此仿造製作，再經過多次嘗試與失敗後，才成為現在電影中的完美外型。該片將於15日在台上映。