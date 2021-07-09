受到高壓影響，台灣近期天氣為典型夏季天氣，各地晴朗炎熱。(台灣颱風論壇臉書)

氣象局提醒，大台北、宜蘭、台東及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。(氣象局提供)

受到高壓影響，台灣近期天氣為典型夏季天氣，各地晴朗炎熱，大台北、東半部需慎防高溫。中央氣象局表示，明（10日）吹東南風，因此東南部和恆春半島會有局部陣雨出現，午後西半部地區及山區也需留意有短暫雷陣雨發生。

氣象局指出，明天整體環境吹東南風，迎風面的東南部及恆春半島，將有斷斷續續局部陣雨出現，另外西半部地區及其他山區仍以午後局部短暫雷陣雨為主，對流的強度會較明顯。

溫度方面，明天各地高溫普遍來到32-35度之間，氣象局提醒，大台北、宜蘭、台東及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分以預防中暑。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，近期台灣受太平洋高壓勢力範圍籠罩，周圍幾乎連一朵雲都沒有，到月中之前，各地天氣單調，平地高溫炎熱，留意35度以上高溫，山區則有午後陣雨出現機會。除了高壓帶來的東南風讓迎風面有陣雨出現，短期內，都是典型夏季天氣。

中央氣象局預估，未來10天，前期受太平洋高壓影響，天氣較穩定；後期風場改變，降雨以迎風面局部短暫陣雨及午後局部雷陣雨為主。