台灣女網好手謝淑薇，今晚與比利時選手梅藤絲搭檔迎戰日本組合青山修子／柴原瑛菜，兩人雖在第二盤陣腳大亂，所幸及時回穩，最終在經過3盤1小時40分鐘大戰之後，謝淑薇／梅藤絲以6比4、1比6、6比3獲勝，謝淑薇的衛冕霸業也只差最後一哩路。

謝淑薇目前女雙世界排名第5，這次找來世界排名第8的梅藤絲，位居溫網第3種子，今晚面對賽會第5種子的日本組合，首盤台比聯軍技高一籌，6比4拿下好彩頭，可惜第二盤兩人數頻頻，遭到2度破發1比6失守。

比賽來到決勝盤，謝／梅重振旗鼓，尤其是謝淑薇的網前更是犀利無比，分別在第2局與第4局成功破發，取得4比1領先優勢，關鍵第9局，謝淑薇／梅耶絲的發球局陷入困境，驚險躲過3個破發點，最終在把握住第4個賽末點後贏得勝利果實。

謝淑薇生涯曾在2013年與2019年兩度摘下溫網女雙冠軍，2020年因新冠肺炎疫情影響溫網宣布停辦，謝淑薇此次與梅藤絲搭檔強勢拿下5連勝，謝淑薇有機會第3度高舉金盃。