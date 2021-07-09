賭王何鴻燊有一群高顏值的兒女們，還有一名有明星級美貌的外孫女何鍶珩（Beatrice），何鍶珩是由二房女兒何超鳳和前夫何志堅生下的大女兒，雖然是賭王外孫女卻過得相當低調；今（9）日何鍶珩在IG公布喜訊，外籍富二代男友Greg像童話故事般向她跪地求婚，兩人好事近了。

何鍶珩身為賭王外孫女為人卻很低調，現年25歲的她定居美國紐約，從普林斯頓大學畢業後，繼續攻讀市場學碩士，在國外生活的她很少回家鄉露面，直到去年賭王病逝後，才罕見在公開場合露面；之後她的IG也被挖出，精緻臉蛋和性感身材，讓她被誇讚足以和最美千金何超蓮匹敵。

何鍶珩和男友穩定交往多年，今日傳出求婚成功的喜訊。(圖/ 摘自何鍶珩IG)

而何鍶珩和外籍富二代男友Greg交往多年，對方疑似是金融業才子，今日她驚喜在IG分享好消息，她答應Greg的求婚，升格準人妻，還幸福地引用灰姑娘故事中的一段話，「Princesses go where the princes go. They go to Princeton.」，提到感謝男友給她夢寐以求的童話式求婚。

從求婚照片中，看到Greg穿著西裝，手中拿著大鑽戒，單膝下跪向何鍶珩求婚，而身後背景宛如他們就在童話故事裡，場面十分浪漫；據悉，在求婚成功後，兩人有舉辦慶祝派對，接受親友們的祝福，幸福模樣羨煞眾人。