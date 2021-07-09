統一超商（2912）9日晚間公告6月合併營收203.21億元，較去年同期微減6.27％，統一超分析，配合政府防疫升級，影響整體零售業動能，台灣7-ELEVEN積極啟動OPEN POINT數位會員服務平台、i預購，並藉由行動隨時取串接三大支付優惠等作法穩固營運。

統一超指出，由於轉投資事業統一速達、博客來、統一精工、菲律賓與上海7-ELEVEN皆較去年同期成長，有效降低外部疫情干擾營運衝擊，展望後勢，將持續連結虛實服務，加上政府宣布下周二起微解封，整體營運可望持穩向上。

統一超表示，7-ELEVEN藉由OPEN POINT O2O打造全台最大、跨品牌數位會員服務平台，i預購與行動隨時取串聯三大支付(OPEN錢包、icash2.0、icash Pay)會員獨享優惠策略，持續以「就近買、安全付、安心吃」聚焦防疫補給、低接觸消費需求，其中6月推出3大支付活動帶動會員貢獻度單日創下75％歷史新高、單月平均貢獻突破55％。

展望7月，虛實整合線上線下商機，「i預購」平台持續強化多元商品結構、爆殺商品，OPEN POINT APP祭出行動隨時取及會員專屬兌點優惠，於指定日期推出全民振興日活動，於門市使用5大支付工具享滿額折扣及消費滿額加碼贈優惠券等，同步提供foodomo外送優惠等，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者各式需求。