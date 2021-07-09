中國國家副主席王岐山9日出席紀念美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）秘密訪華50周年高級別會議表示，中美要通過對話協商，妥善處理分歧摩擦，平衡解決彼此關切。他強調，美國最大的挑戰不是中國而在自身，美對中戰略要避免形成誤導誤判之間的惡性循環。

央視新聞引述王岐山講話指出，當前中美關係正處在關鍵時刻，雙方要尊重彼此主權安全發展利益，要著眼於新形勢新變化，不斷拓展共同利益，持續加強人文交流，鞏固兩國民心基礎。

王岐山表示，只要秉持全人類命運與共的理念，中美兩國之間的問題就不會根本對立不可調和，就能找到一條和平共處合作共贏的道路。

白宮國家安全委員會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）日前表示，美中有可能和平共處，但挑戰是巨大的，談及美國總統拜登和中國國家主席習近平何時會面時，他說期望不久的將來有某種形式的接觸。