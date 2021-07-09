三級警戒延長到7月26日，但有條件微解封，六都之中，只有台南市「順時中」配合餐廳內用，台南市長黃偉哲表示，「有條件開放餐廳業者提供內用」，引起大批網友憂台南淪防疫破口，湧入黃偉哲臉書「陳情」，「請市長三思」。黃偉哲晚間回應，會聽取市民心聲，也將再與團隊進一步周全討論。

黃偉哲今天下午表示，台南市很多小吃攤、小吃店，是非常微型的企業，這段時間以來，生計受到嚴重衝擊，他說，做這個決定不無壓力，但希望能在防疫優先前提下，兼顧這群庶民的經濟。他強調，只要業者做好隔板與實聯制的防疫政策都可以營業。

大批網友晚間湧入黃偉哲臉書，「我不懂⋯市長哪來的勇氣說，歡迎大家來台南玩。」、「開放內用跟鼓勵外縣市來逛夜市都非常不智」、「台南人都比較次等嗎？為什麼只有我們開放內用……」、「市長，為何開放內用？做生意重要，其他人不重要嗎？」多數網友質疑，一旦開放內用，會有許多外地遊客來台南觀光，陷台南市民於危險境地，希望市長三思。但也有網友中肯建議，希望等到三級警戒解封後再開放。

儘管網友幾乎一面倒，但也有少部分市民指出，「餐廳、小吃開放內用，是讓做生意者多1條路可走，並沒要求市民一定要去消費，別斷了他人的生路！」「夜市已經關閉2個月了，夜市攤商沒收入，很多有養老人小孩的都很堅苦，相信大家會遵守市府規定防疫」。