國民黨今天質疑，疾管署將國產疫苗生產、倉儲和物流人員納入優先施打對象，指揮中心指揮官陳時中證實，疫苗相關人員都列在第2類，萬一他們染疫，「我們大概都睡不著覺」。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，外界更關心經營者、研發、品管、銷售，或後勤的保全、清潔人員是否通通算在內，指揮中心應說清楚。

黃子哲表示，若疾管署評估第一線負責疫苗生產或倉儲物流的人員，有優先施打疫苗的必要性與急迫性，倒也無妨。但外界更關心的是，是施打名冊中是否有包山包海，浮濫或特權施打的人員？這部分，指揮中心並沒有清楚的交代。

針對指揮中心發言人莊人祥說，6月20日由專家會議一致同意，將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」納入第2類接種對象，黃子哲說，事實上，根據6月9日指揮中心公布的COVID-19疫苗公費接種對象，在表格的備註中，就已經將其列入了，這說法與事實有出入。

黃子哲質疑，國內廠商疫苗的研發製造已有一段時間，為何一直到了6月才突然想到這些疫苗生產人員的重要性與施打疫苗的必要性？尤其6月是高端與聯亞陸續解盲的時間，也對外聲稱取得不錯的結果。是公司內發生什麼疫情的狀況？還是疫苗本身出了什麼問題？究竟有什麼貓膩在其中？

黃子哲另指出，高端總經理陳燦堅在解盲成功時宣示，「我和全公司都一定會施打自家疫苗」，但如今指揮中心卻告訴大家，高端及聯亞其實已經有人默默地接種國外疫苗，原來生產國內疫苗是工作，施打國外疫苗卻是生活？這是何其諷刺與幽默。

黃子哲嘲諷，指揮中心一天不說明清楚這些公司施打疫苗的狀況，國人對國產疫苗的信心恐怕也會一天天的跟著崩解，況且蔡英文總統的手臂也都還等著國產疫苗，陳時中怎麼忍心讓民眾及總統睡不著覺。