海地《新聞人報》（Le Nouvelliste）8日報導，參與海地總統摩依士（Jovenel Moise）暗殺案的海地裔美籍嫌犯供稱，他們在網路上接下此任務，並說任務目標是活捉摩依士，而不是暗殺。

根據報導，海地裔美籍嫌犯索拉吉斯（James Solages）和文森（Joseph Vincent），向海地首都太子港佩蒂翁維爾鎮（Petionville）治安法官諾艾爾（Clement Noel）供稱，兩人在任務中擔任翻譯，但任務目標是活捉摩依士，而非將他殺害；還說他們是在網路上接下此任務，因此不清楚幕後黑手究竟是誰。

索拉吉斯表示，他已在海地待了約1個月，就住在佩蒂翁維爾；文森則早在6個月前便抵達海地，並住在佛雷爾（Freres）；至於擔當襲擊主力的其他傭兵，則已在海地待了大約3個月。不過另一名法官狄爾多尼（Fidelito Dieudonne）表示，有4名哥倫比亞籍的傭兵6月6日才經多明尼加抵達海地，並說他們「穿著同樣的靴子」。

諾艾爾表示，警方在嫌犯租來的2輛汽車中，找到多把不同口徑的槍支、防彈背心、摩依士住處的監視錄影、摩依士夫婦的私人支票、斧頭、剪鉗、衣服、食物、多支手機、大量面額不等的美金鈔票等。

《海地時報》（The Haitian Times）透露，據稱索拉吉斯曾在摩依士政敵布羅斯（Reginald Boulos）和沃布（Dimitri Vorbe）的公司旗下擔任維安人員，不過布羅斯的公關團隊已予以否認。另根據索拉吉斯在網路上的自我介紹，他是慈善組織「Fwa Sa a Jacmel Avan」的執行長，並曾擔任加拿大駐海地大使館維安人員的指揮官，不過尚未獲得相關單位的確認。