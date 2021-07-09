受惠新冠疫情需求激增，台股再現多年未見的股市榮景，一名28歲男網友分享自身投資以來的心路歷程，一度慘賠50萬之後，逐步改變自己投資策略，最終大賺1450萬，PO出對帳單的同時，也不吝分享自己的投資策略，羨煞眾網友。

一名男網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己已經投資股票4年了，起初雖只會聽明牌，但本金小，也就賠得少，整年下來只賠7千元；第二年學會價值投資，整年賺了13萬，還很幸運的抽到一支和潤，「但在第三年疫情爆發，由於不懂的停損上半年直接慘賠50萬，但也因這個契機開始訂閱文章，並改變投資模式，下半年開始獲利，整年算下來約賺進38萬」。

曾慘賠50萬，28歲男半年狂撈1450萬，投資策略曝光網推爆。（圖／翻攝自Dcard）

而在今年第四年，遇上市場大多頭，原設定整年300萬的目標，豈料上半年不僅達標，還超出了許多，「1-6月分別賺進20、27、80、81、33、1185萬」，3月的倍數成長主要是因為市場大多頭，因此將槓桿開到最滿，5月是台灣疫情爆發賠了一些，所幸及時停損，而6月的獲利，是發現價值被嚴重低估的彰源，將身家全壓下去，但他也坦言，這樣風險其實非常大。

原PO也不藏私的分享自己獲利的祕訣：1.開多一點券商戶頭，拿多一點研究員報告，絕對比出貨新聞要好很多；2.訂閱文章，在資訊爆炸的時代，花錢買資訊是最划算的事；3.多認識業界的人，討論產業趨勢，會有很多意外之喜；4.寫信或致電拜訪公司發言人，但必須先做好功課再問。

除了資訊外，股票的價位操作上也不要去追高，「我的方法是認真研究，提早進場布局，必須分批進場讓成本價處於一個均值」，這樣才不會有追高被套在上面的情況發生，且讓資金更靈活。

最後原PO表示，最困難的就是心魔，在狀況不對的時候，要停損的很果斷，才不至於讓資金卡住，因此付出時間成本，但他坦言，「這很困難，我也凹單過好幾次，最後受不了賣了反而暴漲，這情況很常發生」。

貼文曝光後，網友看了讚嘆不已，「只能給讚」、「好猛，彰源王欸，跪了」、「羨慕」、「好厲害」、「有夠誇張，有夠爽的」、「好想跟你請教」、「我要當學徒」、「有賺就推」。