前三軍總醫院陳姓眼科醫師遭2名被害人提告詐欺，被害人指控陳男去年10月向他們各借款40萬元，並保證1個月就還款，但最後支票跳票求償無門，2人前往新北市中和區陳男診所討債時，反被對方報警騷擾，最後遭違反《社會秩序維護法》裁罰5000元罰鍰。

據悉，陳姓眼科醫師在新北市中和區開設眼科診所，同時在多間醫院看診，2名被害人向媒體投訴，陳姓醫師口頭以Volvo休旅車抵押，開出支票向2人各借40萬，並保證1個月就還款。

2人借款後卻發現支票跳票，前往中和區診所討債，卻遭對方指控騷擾診所，最後被依違反《社會秩序維護法》裁罰5000元罰鍰。

被害人指控，拿到陳姓醫師支票後的第6天，他就將名下動產、不動產設定信託、變賣，第7天與妻子離婚。前往新北地檢署提告詐欺，本預計於今年5月開庭，但無奈受到疫情影響延期。

陳姓眼科醫師則向媒體表示，自己才是最大的受害者，被國小同學所騙，自己存款全部用光，用他的支票去借錢，至少損失3000多萬，法院已經裁定薪資所得三分之一要還款。