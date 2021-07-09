中央疫情指揮中心宣布7月13日起「微解封」，同時授權地方政府因地因時調整。微解封包含開放電影院、室內外運動場館、健身房等，但娛樂場所、幼稚園、補習班仍維持關閉。但是部分縣市對於開放餐廳內用都持不同意見，堅持只能外帶、不能內用。入口網站《Yahoo奇摩》對此發起網路民調，詢問網友「目前微解封措施，整體而言，你是否贊成？」截至9日晚間9點半，達67.6%的網友並不贊成目前的「微解封」措施，30.2%的網友則表示贊成。

《Yahoo奇摩》9日發起「目前微解封措施，整體而言，你是否贊成？」的網路民調，截至晚上9點半，約4500人參與投票，45.4%的網友表示非常不贊成、22.2%的網友表示不太贊成，20.3%表示完全贊成、9.9%表示還算贊成，2.2%則表示不知道／沒意見。

另外該民調也針對「目前開放健身房，但要求不能混用器材，你認為是否合理？」48.6%的網友認為非常不合理、15.2%的網友認為不太合理，21.1%認為非常合理、10.3%認為還算合理，4.8%則表示不知道／沒意見。

該民調還問到「你認為持續不開放婚禮宴客與喪禮公祭，是否合理？」45.9%的網友認為非常合理、22.9%還算合理，22.3%的網友認為非常不合理、6.6%不太合理，2.3%表示不知道／沒意見。另被問到「你認為持續不開放學校幼兒園、補習班，是否合理？」33.1%的網友認為非常合理、20.6%認為還算合理，29.3%認為非常不合理、14.6%認為不太合理，2.4%則表示不知道／沒意見。