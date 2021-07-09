東南亞疫情延燒，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天表示，爪哇島和峇里島以外的部分地區將實施緊急限制措施，以防疫情蔓延。

艾朗嘉在記者會表示，蘇門答臘島、加里曼丹島和巴布亞省的15座城市，將實施與爪哇島和峇里島類似的緊急措施。

他並說，將為醫護人員追加施打疫苗。印尼今天通報新增3萬8124人確診，再添871人病逝。

馬來西亞今天通報新增9180起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創下單日新高紀錄，累計確診總數來到81萬7838例。

馬來西亞上一個新高紀錄出現在5月29日，當天新增9020人確診。

泰國今天宣布，首都曼谷和9個省份實施7小時宵禁，以及更加嚴格的限制措施，以防止疫情蔓延。

泰國疫情指揮中心副發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangson）說：「禁止非必要出門遠行，若非必要，晚間9時到隔天凌晨4時，不得外出。」