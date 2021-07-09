親綠粉專近日跟國民黨文傳會副主委鄭照新隔空開嗆，中廣董事長趙少康晚間聲援鄭照新，他說，原來國內媒體筆下的「前路透社總編輯」有好多身份，既是知名親綠粉專主的先生，還是親綠的「台灣智庫」合作寫手，痛批民進黨假外銷轉大內宣

趙少康說，這些寫手用自己的觀點發表文章是個人言論自由，自然沒有問題，但是會被國內媒體廣泛引用，都不是因為他的個人論點有多卓越超群，而是他頂著「前路透社總編」的頭銜，誤導民眾相關言論有「國際媒體」背書；路透社沒有出面劃清界線，讓這認知作戰的一條龍大大影響民眾視聽。

趙少康指出，台灣智庫是由民進黨「正國會」出資成立，現任董事長是總統府資政吳榮義，旗下的「思想坦克 Voicettank 」平台，收納這些御用寫手的文章，再推播成新聞，再度展現綠營一條龍式的媒體操作。

他說，巧合的是，在防疫不力的民怨高漲的此時，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫最近也公開盛讚陳時中為台灣創造兩大奇蹟，更批評前線防疫人員努力不懈時，後面的人卻用最惡毒的語言攻擊防疫指揮官。兩者的操作邏輯幾乎一樣。

趙少康說，我很早就說過，蔡英文總統不可以是1450的網軍頭，但她連任後，不僅親綠的電視台在政府標案中屢戰屢勝，媒體操作的手法也推陳出新，很多具攻擊性的「新聞」，背後都經過精心企劃，本質上根本是「內宣」，讓民眾接收到的都是民進黨「精心篩選過的資訊」。

趙少康表示，因為深知操控媒體的重要性，民進黨當年才會力推黨政軍退出媒體，但是自己執政後掌握龐大行政資源，不用經營媒體，也能透過下預算綁架、利用媒體，手段的粗魯與吃像難看，國民黨只能望而興嘆。