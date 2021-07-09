國民黨台北市議員羅智強，近期因多次痛批蔡政府是「疫苗乞丐」，近似因表態挺台北市長柯文哲，更被綠營側翼大肆撻伐，今有綠媒疑似點名羅智強是柯文哲「側翼」。對此，羅智強回應，緑媒開始玩陰的，想挑撥藍營。媒體人韋安則坦言，「民進黨什麼都不怕，只怕柯+羅的聯手，衍生出真的『藍白合作』」。

國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強8日先是在臉書貼文表示，柯文哲近日接受資深媒體人趙少康專訪，爆料環南市場記者會是中央「設局」，他人一到環南市場，才發現衛福部長陳時中丶立委林昶佐都到了，連麥克風跟手板也都架好，中央邀他去環南市場，竟然是「請君入甕」。若不是後來林昶佐自爆，被自治會長林勝東狠狠打臉，恐怕那場記者會，將變成陳時中和林昶佐的秀場，而柯文哲則是待宰的羔羊，凸顯民進黨對待政敵的手法如出一轍。

不料，羅智強臉書宣布挺柯之後，卻有綠媒疑似發文批「羅智強是柯文哲側翼」，這讓羅智強不得不在今(9日)晚間透過臉書回應，「誰被這個霸道的國家機器追殺霸凌，我就挺誰，因為我挺的不是個別政治人物的政治利益，挺的是一份監督執政者的制衡力量」。

眼見羅智強被綠營針對攻擊，媒體人韋安9日臉書貼文表示，「羅智強挺柯文哲，然後某綠媒説羅是柯的側翼，只有一個原因：『柯文哲加上藍營聲量王羅智強，將是一種最強的在野組合模式』，民進黨什麼都不怕，只怕柯羅的聯手，衍生出真的藍白合作」。

羅智強挺柯文哲，然後三立説羅是柯的「側翼」。 只有一個原因：柯文哲加上藍營聲量王羅智強，將是一種最強的在野組合模式。 民進黨什麼都不怕，只怕柯羅的聯手，衍生出真的藍白合作。 由韋安發佈於 2021年7月9日 星期五