受到目前全球缺櫃及歐美港口壅塞問題，尚未緩解的影響，全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）9日公布自結6月合併營收逾8.19億元、年減9.33％，僅次於2020年6月的9.04億元，創歷史次高；第二季合併營收27.84億元、年增11.53％，創同期歷史新高；累計今年上半年合併營收66.13億元、年增61.29％，創同期歷史新高。

展望今年第三季營運，岱宇強調，公司將謹慎面對目前整體訂單出貨，受到全球航運缺櫃、塞港等因素影響。另為因應原物料、新台幣匯率波動，公司7月正式調升旗下全品牌產品價格，調漲5％～15％，將有助於中和外部市場因素影響。

岱宇透露，公司目前整體在手訂單，看旺至年底，以期下半年逐步步入健身器材產業銷售旺季，創造未來營運逐季走升的成長動能。

岱宇認為，公司6月實際出貨量，僅占原訂出貨量的六成，整體訂單有遞延認列的情況，惟今年上半年，仍持續受惠美國家用健身需求暢旺，旗下各品牌仍保持良好接單力道，帶動岱宇今年第二季及上半年合併營收，均創歷史同期新高。

岱宇指出，由於目前全球家用健身器材市場供需缺口，仍受全球船運運力吃緊而同步加劇，因此，集團亦持續優化旗下生產基地訂單生產出貨排程，並及時滿足客戶指定船期出貨，完成訂單認列。

岱宇說，公司聚焦商用、高階專業家用健身器材的Spirit品牌，計畫推出新改款產品上市，並同步持續針對旗下各品牌投入行銷宣傳，準備搶攻歐、美地區健身房逐漸解封，所帶動實體經銷通路商用健身器材的汰換需求。

岱宇認為，觀察目前歐美市場逐步解封，以目前集團各品牌接單，及客戶拉貨力道來看，公司仍持續看好歐美地區家用健身市場需求保持高水準動能。

尤其，旗下Sole、Xterra品牌具備良好產品性價比、市場知名度，陸續接獲主要客戶急單需求，包括Sole品牌除自有官網與北美Dicks線上商城銷售動能持續暢旺，Dicks通路客戶，亦陸續進行新門市拓點，推升Sole品牌整體拉貨動能持續向上。

岱宇說，Xterra品牌近年成功創造優異線上銷售實績，帶動主要客戶亞馬遜訂單量保持高成長表現，今年上半年Xterra品牌銷售量，更是已達去年全年的八成，今年第三季預計將新增四款跑步機及健身車等家用健身器材產品系列，亦已成功獲得亞馬遜主要客戶超過3萬台急單，有望創造集團整體營運持續向上的力道。