積極攻進德國頂級車供應鏈的東林科技（3609），9日公布自結6月合併營收6405萬元、年增43.32％；累計今年上半年合併營收逾3.02億元、年增33.58％。東林表示，7月預計推出「來自北歐丹麥」的高規格電動自行車Mate Bike，目前已引發預購熱潮，由於車款標榜簡約高端一體成型的精湛設計，預計搶攻中高階級消費族群。

這是東林董事長陳睿謙4月宣布跨汽車科技業後，交出的第一張全季營收的成績單，第二季合併營收為1.89億元、年增48.57％，充分顯示公司新的經營策略已初見成果。

東林強調，4月新增的汽車科技事業群，主要業務是代理、銷售、維修並改裝，自歐洲輸入亞洲的國際頂級汽車品牌，目標是成為「亞洲最大客制化成車廠」，5月初試啼聲，已為公司帶來明顯營收提升。

東林新增汽車科技業務後，6月更決定把頂級豪車市場做大，與各大汽車租賃業者合作，全力開發頂級豪車租賃市場，6月起陸續推出Brabus B50（賓士發表全新第七代旗艦系列S-Class 的改裝成車）、Klassen頂級保母車（賓士商旅車V-Class系列）及BRABUS GLS 800等車款搶市。

東林7月預計推出「來自北歐丹麥」的高規格電動自行車Mate Bike，目前已引發預購熱潮，簡約高端一體成型的精湛設計，預計搶攻中高階級消費族群。在一系列新產品推波助瀾下，東林未來營收，預料將會持續成長。