美國藥廠輝瑞（Pfizer）計劃在一個月內向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，希望該單位批准旗下疫苗第三劑加強針的緊急使用授權，原因在於傳染力更強的Delta變種病毒加速傳播，民眾接種疫苗後仍被感染的風險攀升。輝瑞目前也正研發專門對付Delta病毒的新款疫苗，臨床試驗最快將於8月展開。

輝瑞科學長杜斯頓（Mikael Dolsten）8日表示，輝瑞疫苗對於Delta病毒非常有效，但在接種六個月後，抗體一如預測般減弱，導致民眾可能感染病毒。輝瑞認為，民眾完整接種疫苗後六～十二個月內，可能須追加第三劑。

但FDA與美國疾病管制中心（CDC）聯合聲明表示，完整接種疫苗的民眾暫不需要施打加強針，但若科學家證明第三劑有其需要，他們也將有所準播。

輝瑞表示，他們深信旗下疫苗第三針能有效對抗所有變種病毒，但該公司仍保持「謹慎」態度、目前正研發最新版本疫苗。輝瑞預計最快於8月展開臨床試驗，此計劃仍須獲得主管機關批准。