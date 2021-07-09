防疫3級警戒期間，金門9日晚間竟傳出有4男2女受困於離岸500公尺的青嶼外海礁石，岸巡隊緊急救援未果，縣消防局據報火速出動大批人力，摸黑將他們成功搭救上岸，虛驚一場。至於6人受困確切原因，仍有待進一步調查釐清。
9日晚上19時50分，縣消防局接獲通報掌握青嶼外海礁石有民眾6人受困，岸巡隊嘗試派員救援，但船艇一直無法靠近，情況十分危急，立即派遣金沙及金湖消防分隊救援人車、船艇趕赴現場搜救。
在第2大隊大隊長陳參奇的坐鎮指揮下，確認4男2女受困礁石的地點離岸約500公尺，僅泥濘難行的潮間帶就有400公尺之遠，且當地水域有放置漁網，加上礁石、暗流等，環境非常危險。
大隊長陳參奇當機立斷，由金沙及金湖救援橡皮艇下水搜救，縣議員同時也是金沙義消分隊長李應文偕同金沙、金湖義消及金東救生分隊即時到場支援。
在暗流洶湧、礁石遍布下，橡皮艇朝受困礁石前進，雖然四周一片漆黑，但訓練有素的消防人員聞聲辨位，平穩駛向礁石方向，在安全停靠點後登上礁石，將受困一段時間，顯得焦慮不安的6人，分2梯次救援上岸，成功完成1次暗夜海上救援任務，也迅速確認獲救6人均無大礙，不必送醫。
縣消防局長王世祿肯定同仁平日訓練精實，援救過程處置得宜，也提醒民眾避免在危險時間前往危險區域，以免發生意外事故。
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