指揮中心拍板三級警戒延長至7月26日，但13日起微解封，鬆綁觀光飲食防疫措施，引發爭議，對此前台大感染科醫師林氏璧表示能夠理解，但最重要的是，「先把手上700萬劑疫苗打完」，才能建立群體防護網。

三級警戒延長卻又微解封，不少民眾批評指揮中心根本自相矛盾，許多原本遵照中央指引的地方政府也在晚間紛紛逆時中，從原本鼓勵餐飲外帶，轉為強制禁止內用。

林氏璧對此在臉書PO文表示，指揮中心的決定他基本上是贊成，地方首長不肯照單全收也能理解，因為防疫與經濟中間的平衡真的很難拿捏，開始微解封的種種措施沒有標準答案，很多都要正式實行後，才能知道問題所在，他認為重點在於確診後能否第一時間匡列應變，若案例保持在可接受範圍內，就能兼顧防疫與經濟。

林氏璧也直言「這真的很困難」，他強調，在這些步驟之前，最重要的還是先把手上700萬劑疫苗全部注射完畢，才能有效建立群體免疫防護網。