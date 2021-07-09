中央8日公布13日起將微解封，規範矛盾，遭全民罵翻，台北市長柯文哲9日晚間發臉書表示，下周就要開放微解封，他知道大家的期待，但仍必須謹慎的踏出第一步，這個時候明確的指引非常重要，若規範不清，或貿然放寬，疫情可能瞬間翻轉。

柯文哲說，北市微解封的原則就是民生經濟為主，逐步開放，無論是夜市、餐廳、美食街，還是不能內用，只能外帶，因脫下口罩群聚吃飯，感染風險還是太高。

柯說，但其他不用飲食，可保持距離的文化場館、非身體接觸的體育活動，則可適度放寬，讓悶好久的市民可出來活動筋骨，而職業運動賽、選手隊的比賽或選拔，也可在防疫計畫良好的狀況下進行。

柯說，防疫與經濟間必須平衡，在疫苗還不普及的時候解封，很像走鋼索，因此一定要高度警覺，彼此提醒落實防疫，循著指引，踏實、穩健的前進。

北市副市長黃珊珊則發臉書說，北市透過7大醫院提供免費PCR篩檢，揪出不少社區中的確診黑數，有人批評北市是亂槍打鳥，也有人指責在浪費公帑，但其實根據這幾天的篩檢數字來看，短短3天內，驗出23位PCR陽性確診者，數字絕對不會說謊，也確實找到藏在社區中的潛伏感染。

黃珊珊說，面對狡猾的病毒，透過一次次PCR篩檢，能多抓到一個就是一個，往往這代表著一個家庭的群聚、一群朋友的連結，甚至是一個公眾場域的危險，她知道大家都在期待微解封，北市也在中央提出指引的基礎上，訂定了更嚴謹的規範，現階段所有餐飲業依舊 禁止內用一律外帶， 校園戶外操場不開放，電影院需梅花座戴口罩不飲食等。

黃說，雖可微解封，但生活上該有的防疫措施依舊不能鬆懈， 勤洗手、戴口罩、保持社交距離，三大原則絕對不能忘。