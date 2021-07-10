聯亞藥第2大股東台塑生醫今天公告申讓聯亞藥持股2千張，由於母公司聯亞生技的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗正在申請緊急使用授權（EUA）審查，且聯亞藥上興櫃僅13天，處分動作引發外界矚目。

根據台塑生醫公告，目前持有聯亞藥1萬5827張股票，申報轉讓2千張，按今天興櫃收盤參考價170元計算，市值約新台幣3.4億元。有效轉讓期間自7月12日至8月11日止，預定轉讓後持股降至1萬3827張。

台塑生醫表示，此次處分聯亞藥為單純的理財規劃操作，主要是資金放在裡面蠻久的，接下來有些新投資計畫，因此做一點調整。

聯亞藥業成立於民國103年，實收資本額新台幣9.13億元，聯亞生技開發持有聯亞藥49.63%股權，為最大股東，其次為台塑生醫持有17.47%。

台塑生醫於2015年砸下約6億元，以每股認購價4元成為聯亞藥第2大股東。目前持有1萬5827張股票，總市值超過26億元，帳上獲利豐厚。

聯亞藥在今年6月23日，以每股30元登錄興櫃，當日以215元作收，股價大漲逾6倍；隔日盤中更一度衝上300元，超過高端疫苗的276.5元，引發熱議。（編輯：楊蘭軒）1100709