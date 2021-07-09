等不及微解封，海龜們強勢回歸！海洋委員會海洋保育署今分享令人振奮的好消息，小琉球周邊海域9日觀察到史無前例的805頭海龜，寫下當地新紀錄。小琉球居民超興奮，原先擔心海龜因油污污染恐怕一去不復返，沒想到「牠們全都回來了」。

6月下旬，中油大林煉油廠發生外海浮筒油污染，影響小琉球海域，其中又以花瓶岩至龍蝦洞一帶最嚴重。海保署與關注當地生態的島人海洋文化工作室合作，進行海龜數量空拍調查，今傳出好消息。

空拍團隊自6月25日起每天「海龜點點名」，持續到6月30日，日平均數量約190頭；少的時候僅102頭、多逾250頭，數量無明顯變化，集中在多仔坪附近。

7月起每周針對小琉球全島進行1至2次的空拍監測，7月4日看到273頭，和去年同期的200多頭差不多。7月9日因天氣晴朗、海況平穩，破紀錄觀察到805頭！團隊掩不住興奮，宣告「海龜們又回來啦！」

海保署表示，小琉球是台灣重要的海龜棲地，近年來由於相關保育政策的推動，以及民眾保育意識的提升，在當地出沒、覓食的海龜越來越多，是政府與民間共同努力的成果。

居民認為，疫情期間遊客銳減，海域不受打擾，加上油污事件已受控制，自然還給海龜們一個安全無慮的生活環境。只是沒想到一天跑來805頭，「小琉球今年暑假沒有觀光人潮，反而是海龜們包圍了這座小島」。