原民局午餐團訂支持原民店家，「森杉鍋物」的義式料理結合原民食材特色，在都市也能吃到原鄉味。（原民局提供）

全台進入三級疫情警戒，為協助受疫情影響的原住民族產業，新北原民局推出「110年新北市原住民族產業振興補助計畫」，為兼具文化及經濟發展潛力的原民產業、原民文化相關產業工作者、事業體及原住民合作社等，提供產業振興補助最高5萬元外，讓族人度過難關；現更以實際行動支持原民業者，齊心抗疫之餘更支持餐飲業者度過疫情難關。

原民局羅美菁局長表示，「齊力抗疫！更要推動族人經濟發展，原民局全力支持。」除振興補助與貸款協助，今年更透過多元管道紓困，輔以『產業輔導』提供各種經營管理、行銷募資等課程，穩定族人事業營運、創造發展機會。餐飲業因應三級警戒，多改為外送形式，不無小補。原民局防疫不忘以行動力支持原民店家，羅局長大力推薦在板橋區的「森杉鍋物」，該店獲得本市精實創業優勝團隊，除了特色馬告火鍋外，更運用原鄉食材結合義式料理，讓大家不僅吃得特色、更能嘗到新鮮原味。

森杉鍋物負責人李育恆(泰雅族)也分享，「疫情期間鍋物訂單較少，改推義大利麵餐，並配合外帶服務，雖然考驗店內人力調配，客源多少受影響，但好在原民局提供紓困及輔導，有如及時雨，減輕營運負擔。」推薦另一間在三峽區的「原桌kimolo」，不僅是本市精實創業優勝團隊，道地原住民部落美食結合早午晚餐，已打響在地口碑！現提供餐點外帶自取即享折扣優惠，更開發防疫調理包，讓大家防疫在家也可吃到原民部落美味。歡迎大家到FB搜尋「森杉鍋物」、「原桌kimolo·amis早午晚餐＆部落選物」，一起品嘗新鮮食材與原住民特色文化結合的美味！

原民局推廣原住民文化、發展原住民經濟產業不停歇。即使現在因疫情需減少非必要的出門機會，原民局仍以多元管道與方式，讓最富特色的文化、最原味的餐點能更廣為人知。在經濟產業振興面，協助原住民族事業體營運資金不足等問題，原民局與財團法人中小企業信用保證基金及板信商業銀行合作，推出「原住民創業及所營事業信用保證融資貸款」，以創業資金、營運周轉、升級轉型三大項目為資金用途，提供族人事業體取得創業及產業發展所需資金，緩解族人創業及事業體的資金壓力，為疫情下支撐族人事業體的一項選擇。