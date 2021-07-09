宜蘭一名男子阿俊（化名）2018年間接送11歲外甥女下課時，竟一時難忍慾望，在自家地下停車場性侵得逞，外甥女則因反抗而遭打傷，全案曝光則因外甥女向安親班老師哭訴「我受不了」。民事部分，高等法院日前判阿俊要賠50萬定讞。

判決書指出，11歲的少女小晴（化名）自國小一年級時寄養於姑姑的家中至今，平時課後會前往安親班課輔，晚間再由姑丈阿俊接送回家，不料2018年12月間，阿俊接送小晴返家時，卻突然獸性大發，將車停在地下停車場後，於車上強行性侵得逞，過程中小晴努力反抗卻反被打傷。

小晴在案發後心神不寧，隔日在安親班接受課輔時，忍不住向老師哭訴「受不了了」，並說出姑丈對她做的事，案經老師協同報警後，全案才終於曝光。

阿俊被警方傳喚到案時，否認犯案，但卻在接受測謊，問及「你有沒有將生殖器插入她的下體」、「本案你有沒有將生殖器插入她的下體」的回應呈現不實反應。

民事部分，高等法院參考此案刑事部分判決，判定阿俊的確有強制性交侵權行為，須負起損害賠償的責任，考量小晴在案發當時未滿14歲，心智未臻成熟，阿俊的行為已對小晴的身心造成極大的傷害，判阿俊要賠50萬元定讞。

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