加密貨幣一哥比特幣近幾個月遭逢空襲，價格大幅滑落，但值得注意的是，華爾街越來越多投資機構，對比特幣的接受度穩步提升，但高盛（Goldman sachs）在周二（6日）報告中指出，以太幣將在未來取代比特幣，成為數位貨幣的主流。

《商業內幕》報導，高盛預測，以太幣最終將取代比特幣，成為加密貨幣中的主流貨幣，「目前看來，以太幣是最有實質潛力的加密貨幣，其所在的原生數位貨幣平台，亦是最受歡迎的智慧合約應用開發平台」。

高盛表示，雖然比特幣擁有先發優勢，目前佔據加密貨幣主導地位，但相較之下，以太幣的交易量更大，使用範圍更廣，交易的速度也較比特幣更快，且在應用加密技術上，以太幣亦逐漸建立自己的先發優勢。

雖在2種加密貨幣的比較之下，以太幣明顯更受高盛看好，但高盛認為，因為加密貨幣的高波動性，不論哪一種佔主導地位，在短期內仍無法和黃金這類避險資產競爭。

高盛進一步解釋，黃金可以作為抵禦通膨的避險資產，但加密貨幣則被視為「帶有風險的通膨對沖資產」，即這種對沖行為本就存有風險；此外，在加密貨幣領域中，不同的貨幣也都存在著競爭，這亦是阻礙他們成為避險資產的一個原因。

截至9日台北時間23點37分，以太幣上漲13.41美元或0.62%，暫報2168.89美元；比特幣上漲766.9美元2.34%，暫報33524.3美元。