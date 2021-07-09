全國三級警戒一而再延長。一張攤商的營業公告直接反映出市井小民心聲。(摘自爆廢公社公開版)

台灣自5月中旬爆發大規模社區新冠疫情後，邁入近2個月的全國三級警戒，昨（8日）中央流行指揮中心宣布，雖然本土疫情趨緩，但考量國人健康，三級警戒再延長至7月26日。一張攤商的營業公告直接反映出市井小民心聲，儘管自行「超前部署」仍趕不上疫情變化，最後乾脆宣布，「林北不做了」。

一位網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上表示，路過一處攤商，只見店家營業公告寫道，「因應疫情，本店自即日起至6/1暫停營業，不便之處，敬請見諒。」

但隨著三級警戒不斷延長，恢復營業日也只好一再修正，從6/28、7/12、7/28，再到8/12，最後店家乾脆表明，「X，林北不做了」。對此，該網友則問道，「8月還沒到來已經超前部署是嗎？」

照片曝光後，不少網友感慨，「這是悲劇」、「一點也不好笑，一堆店家做不下，都收起來，看了很心酸」、「我感受到他的憤怒」、「 應該直接寫明年營業」。同行有感而發指出，「還會延，店家已經超前部署了」、「可能會到年底」、「一樣是餐飲業，我真的笑不出來....」、「店租壓力真的很大」、「辛苦了，但現階段解封，真的不是好辦法」。