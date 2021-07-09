台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播節目開嗆，他要恐嚇民進黨若再每天搞他「特權疫苗」，他就列表公布總統府有幾支疫苗，總統府回應「一切禁得起考驗」。對此，前民進黨立委林濁水直言，很奇怪，如果總統府名單有不法問題不是「就」應該公布？他建議，柯文哲應公布。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

台北市先前陸續被爆出數波施打特權疫苗風波，柯文哲7日上趙少康直播時談及綠營網軍議題，恐嚇民進黨，如果每天要搞這疫苗題目「不要忘記，有很多是掛在北市府的帳，但我連看都沒看到，總統府幾支？這都有帳，我到時候做個表公布」。

對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府員工按照醫療團隊專業建議及指揮中心指引，就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，確保防疫及國安體系運作無虞，並維護正副總統健康安全，一切禁得起檢驗。

台北市副市長蔡炳坤則在8日記者會上回應，中央各部會的名單都先接洽醫院，北市有疫苗數量，但沒接種名單，除非必要，不然不會向醫院查詢。

對此，林濁水9日在臉書表示，如果總統府名單有不法問題，不是「就」應該公布？還有什麼那不那才公布的？不會讓人誤會市長喬什麼交換條件，所以現在還在蓋牌？他呼籲，「市長就公布吧」。