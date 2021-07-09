中央疫情指揮中心開放18歲以上的民眾，可預約疫苗殘劑的接種，以致花蓮民眾為搶殘劑而跌倒。民進黨主席特助洪耀南在臉書上調侃指出，建議將疫苗殘劑正名「詠春疫苗」，意思為台語「用剩」的意思。作家蔡詩萍對此怒嗆，「狐假虎威」。

蔡詩萍9日在臉書貼文表示，看政治看多了，常常有一種感想：有些政治人物令人討厭，未必是顏色，而是嘴臉。蔡英文的黨幕僚，特別是一位主席特助，當他發聲，評價一件公眾事務時，他是「代表自己」或是「主席的分身」呢？到底是扮演什麼角色？當他的主席一再宣稱，執政應該謙卑謙卑再謙卑時，他卻動輒嘲笑人民，恥笑在野黨，他是背著黨主席做傲慢的事；還是他根本是揣摩上意，做風向球的指標呢？

蔡詩萍指出，洪耀南不能說是小編或新人，這次他因為殘劑風波，上了媒體，著實風光了幾天。「洪耀南特助」講話的分貝，完全是靠「執政黨主席」這塊招牌，不是嗎？套句成語，這就是「狐假虎威」啊。

蔡詩萍接著指出，這次事件的核心，疫苗殘劑施打，看到民眾爭先恐後，洪耀南或許覺得好笑，我們一般百姓卻覺得可悲。是誰造成這局面呢？跑去美國打疫苗的台灣人會說，在美國，是連大賣場都可以施打疫苗。但我們身在台灣的民眾，卻在洪特助的執政黨主席領導下，搶打疫苗，苦苦等打疫苗，去分一些殘劑還要被特助大人公開調侃、諷刺，我們真是有苦說不出啊！蔡英文主席，請您出來講講。