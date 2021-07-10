713解封落空，讓許多苦撐的補教業者心碎，並預言即將掀起一波倒閉潮。業界除了串聯發起「一人一信給總統」爭取權益之外。有業者開始積極轉型線上教學時代，投入硬體軟體資源，讓老師們變身教學直播主，展開自救。

中華補教大師暨品保協會理事長林沂真表示：「補習班的存在，不僅能讓家長安心上班，同時也是安定社會秩序的其中一環。」林沂真同時也是「常春藤英語」聯盟總經理，她說「常春藤英語」早一步意識到「線上教學」趨勢，以最短時間完成電腦設備建置與雲端教材測試、安排所有老師們熟悉線上教學系統，並將教材提升為雲端下載版本，使學生在家中螢幕上就可以與老師互動，透過雲端同步使用教材，英文班學生轉成線上的上課率達到9成，遠超乎預期。

但線上教學對老師們相對產生新壓力，包括授課方式不同、表達方式轉換，還有居家網路上課，多了家長在旁一起收看，對習慣實體教學的老師們而言，是新的挑戰。「線上教學雖然一開始不適應，但我們也逐漸摸索出線上上課的節奏，現在每個老師都像直播主，能和孩子開心互動上課。」參與轉型的聯盟信義校陳美雲主任認為辛苦，卻頗有收穫。

安親班、補習班解封落空 補教業老師轉型直播主自救（圖／中華補教大師暨品保協會提供）

疫情當前，林沂真建議補習同業在預算許可的情況下，利用停課期間進行教學環境升級，讓學生跟家長期待回來上課的一天；同時安排老師們充電學習，讓老師們都能成為受歡迎的線上直播老師。紓困部分，她則鼓勵同業一方面努力向政府申請，一方面和房東爭取減租優惠。林沂貞也希望以常春藤轉型成功的經驗和資源，幫助更多期盼轉型線上教學的補教業者。