國內新冠肺炎疫情持溫不減，政府已公布10類公費優先接種對象，包括：醫療院所執業醫事人員、中央及地力政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必須出國者、維持機構及社福照護照顧者及其受照顧者與洗腎患者、75歲以上長者與孕婦、維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）、65至74歲長者、19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者罕見疾病及重大傷病、50至64歲以上成人等；除了還排不上順位像是50歲以下的一般人外，18歲以下的兒童也赫然在列，不是排不排得上順位的問題，而是根本無法接種。

針對18歲以下兒童無法接種新冠肺炎疫苗的原因，主要考量其免疫力較弱且目前尚未有相關臨床試驗數據……，本周小花平台專題以「我家有18歲以下兒童還不能打疫苗該怎麼辦？」為發想，教你如何從日常生活做起，增強自身免疫力、遠離病毒侵襲；同時，以父母的角度來看，18歲以下兒童的保險該怎麼買才最妥當？如何提供孩子全方位保障、買對不吃虧？以下一起來了解。

教你6招增強免疫力、遠離病毒侵襲

說到18歲以下兒童無法接種新冠肺炎疫苗，該如何抵禦病毒侵襲？根據世界衛生組織（WHO）的建議，在新冠肺炎疫情期間，掌握好以下6招，維持健康飲食與規律運動的生活型態，來增強自身對抗病毒的抵抗力和免疫力：

第1招、日常飲食要均衡

每天均衡攝取6大類食物，包括：全榖根莖類、豆魚肉蛋類、奶類或乳製品、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子等，尤其鈣質和優質蛋白質是兒童生長發育不可或缺的兩寶，更是維持身體免疫力的重點，必不可缺。

第2招、天然食物要多吃

根據美國疾病管制局的建議，平時飲食多攝取維生素C、D及鋅，有助於提升人體免疫力並能有效抵抗病毒感染，最好的方法就是從天然食物中補充，像是吃蔬果補充維生素C、喝牛奶補充維生素D、吃瘦肉及海鮮補充鋅。

第3招、多食用各色蔬果

一般來說，蔬果顏色大致可以分為紅、綠、白、橘黃及藍紫等5種色系，各有不同健康價值，尤其是深綠色葉菜類和橘黃色蔬果，對於增強免疫系統很有幫助，平時要多吃；此外，日常三餐也建議以高纖的全榖雜糧類取代精製澱粉類，以此增加膳食纖維的攝取量，有助於提升腸道功能，進而強化免疫力。

第4招、少吃高油高鹽高糖、過度加工食物

根據國外一項健康研究報告顯示，長期居家生活容易吃進過多的高熱量加工食物，除了有體重過重或是肥胖的疑慮外，其中的精製糖、反式脂肪等成分，更是對人體健康有害，導致免疫力下降，也容易引發全身的發炎反應，這一點確實反映了目前許多人居家防疫的真實現況，也不得不防！