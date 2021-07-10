每個人在生氣時的反應都不同，有些人認為不開心就要說出口，但有些人卻不喜歡把自己真實的情緒表現出來，習慣對人有所隱藏，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、金牛座、天蠍座的人一旦生氣，就會選擇不理人，雖然看似平靜，但實際上卻是在使用冷暴力，一般人根本猜不透他們的想法。

▍第一名 摩羯座

摩羯座心思縝密，很有自己的想法，也不願意跟別人訴說自己的心事，習慣自己一個人承受。他們都把注意力放在工作上，很少在感情的事情上花心思，導致他們不太懂得經營愛情，總是很強勢，希望另一半依照他們的想法去做事情，若兩人發生爭執，摩羯座的人即使生氣也不會發火，只會直接對你實施冷暴力。

▍第二名 金牛座

金牛座的人天生話不多，做事卻很勤快，因為他們習慣少說話多做事，總能在工作上獲得上級賞識。在感情中，金牛座的人也很慢熱，沒有任何的甜言蜜語，只會用行動表達愛意。但金牛座的人很固執，如果他們一旦生氣，就會選擇不理人，毫不介意使用冷暴力，此時，對方也只能順著他們的意，否則就沒有和好的一天。

▍第三名 天蠍座

天蠍座的人一輩子最在意的就是愛情，只有愛情可以左右他們的情緒，一旦談了戀愛就會變得超黏人，但天蠍座的性格比較內向，不太會與人溝通，吃醋的時候會直接表現在臉上，希望對方主動溝通或示好，此時，若對方沒有任何積極的作為，他們就會變得相當冷酷，開啟冷戰，對人使用精神虐待。