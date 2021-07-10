印尼的兩家生物科技新創Nalagenics和Nusantics最近獲得了監管部門的批准，推出可以從唾液樣本中檢測 COVID-19 的 PCR 檢測試劑盒，這些試劑盒將作為鼻腔和喉嚨拭子測試的替代品。

根據該公司發布的一份新聞稿，Nalagenics 的發明稱為 Quickspit，其準確度高達 97%。該套件的性能已得到多個實驗室和醫院合作夥伴的驗證，結果已發表在同行評審期刊上。由於接受拭子測試對某些人來說可能會感到不舒服甚至痛苦，因此唾液的檢測試劑提供了一種適合兒童和老年人的便捷選擇。Quickspit 無需深入鼻腔、價格實惠，並且可以自行進行測試。

Nalagenics 執行長 Levana Sani表示：「我們花了六個月的時間開發測試試劑，目前已經在 300 多個樣本上對其進行了測試。我們目前正在研究價格發現，但實驗室和醫院合作夥伴已以 500000 印尼盾（35 美元）起的價格出售該套件，這比常規 PCR 測試便宜。」 市場上現有的 PCR 檢測試劑盒每個售價 700000 印尼盾（約48 美元）。

Nalagenetics 與 Triasse 和 Halodoc 等各種實驗室和醫療保健平台合作，分發測試試劑。客戶還可以直接通過公司網站和 Instagram 頁面訂購該套件。Sani 補充說，Nalagenics 也將與偏遠地區的實驗室合作，那裡的醫療設施缺乏且資源有限。

與此同時，Nusantics 與印尼國有製藥公司 Bio Farma 合作推出 Bio Saliva，這是一項讓受試者漱口的測試。Bio Saliva 補充了 Nusantics 之前的產品，即一種名為 mBioCov19 的鼻拭子測試。Bio Saliva 可以檢測到 COVID-19 突變的十種變體，包括 kappa 和 delta 變體，它們被描述為比其他變體更具傳染性。這家新創公司在一份新聞稿中表示，新測試試劑的準確度高達 95%。其開發過程涉及來自 COVID-19 患者（包括門診和住院患者）的 400 多個樣本，以及為期七個月的驗證研究。

Nalagenetics 和 Nusantics 都希望新的試劑能夠支持印尼的 COVID-19 追蹤能力。由於 Quickspit 和 Bio Saliva 的給藥不需要醫學培訓，受試者無需前往醫療機構採集樣本，這意味著他們能夠避開擁擠的區域並限制病毒傳播的風險。

印尼目前正在努力應對不斷增加的 COVID-19 感染病例。已有230萬確診病例和超過6萬例死亡報告。爪哇各地的醫療設施因新患者的湧入而不堪重負，沒有表現出嚴重症狀的人被醫院拒之門外，因為醫療機構都已不堪重負。這導致醫療用品短缺，尤其是氧氣瓶。

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：KrAsia）

原文來自 TBE 科技東西